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Спорт | В Пензе провели шахматный турнир «Волшебное королевство»

08.01.2018|10:28
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«Волшебное королевство» закрылось. Шахматный рождественский турнир, проходивший в областной библиотеке имени Лермонтова, завершился. В течение трех дней самые юные поклонники интеллектуальной игры выявляли победителей и призеров.

Ребята, которые повысили свои личные рейтинги, получили шанс впоследствии представлять регион на крупных межрегиональных состязаниях.

«По этому возрасту где-то в марте поедут на первенство ПФО сильнейшие наши дети, в том числе лучшие из этого турнира», - пояснил главный судья соревнований Олег Кучурин.

«Волшебное королевство» собрало более сотни участников из Пензы, районов области, Саратова, Моршанска и других городов. Чемпионов, обладателей серебра и бронзы определяли в трех возрастных категориях от 2010 года рождения и младше.

В число лучших шахматистов турнира вошли Петр Наумов, Евгений Вашаев, Матвей Харитонов, Варвара Брюнина, Ксения Свечникова, Екатерина Романова и другие.

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