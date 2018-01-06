06.01.2018 | 17:49

Шесть команд из двух регионов страны вступили в борьбу за награды традиционного открытого первенства города Пензы по баскетболу среди юношей 2004 года рождения и моложе.

Рождественский турнир под названием «Зимняя сказка» проводится уже седьмой год подряд. В 2018 году в Пензу приехали баскетболисты из Москвы, Звенигорода и Солнечногорска. Фаворитами соревнований специалисты называют столичные дружины.

«Но мы дадим хороший бой. И, я думаю, победит сильнейший. Любая игра - это большой шаг вперед. Неважно, выиграл ты или проиграл - для команды и тренера это всегда плюс», - отметил директор ДЮСШ № 1 Александр Калмаков.

Игрок пензенской команды Арсений Гостяев не боится соперников. Спортсмен заряжен только на победу. Главным преимуществом перед соперниками он считает свой далеко не юношеский рост: 1 метр 78 сантиметров.

«Проще под кольцом подборы брать, бросать, забивать. Ты не маленький, и никто не может тебя заблокировать», - разъяснил юный баскетболист.

Это первый крупный старт для пензенских баскетболистов в новом году. Победитель и призеры первенства определятся 7 января, после чего спортсмены начнут готовиться к другим важным соревнованиям. Одним из первым в календаре значится турнир «КЭС-Баскет».