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Спорт | Пензенский «Дизель» расторг контракт с защитником Дмитрием Ермошенко

06.01.2018|12:16
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В составе пензенского хоккейного клуба «Дизель» произошли изменения. Команду покинул 22-летний защитник Дмитрий Ермошенко.

Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В составе «Дизеля» Ермошенко выступал под 13-м номером. За пензенскую дружину он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Игрок обороны продолжит карьеру в нижнетагильском «Спутнике», в составе которого выйдет на лед против своего бывшего клуба 11 января.

Пензенская команда готовится к домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги. Первый матч подопечные Андрея Сидоренко проведут во вторник, 9 января, против челябинского «Челмета».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|06.01.2018 12:31|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|06.01.2018 12:53|

Всех разгоните! Бюджету не нужны паразиты городу!

Гость|06.01.2018 14:45|

Соседу палату с кондиционером!

Гость|06.01.2018 15:08|

Гость писал(a):

Соседу палату с кондиционером!
Сосед не опасен, он не расхищает бюджетные деньги на потеху 2% населения области, а вот тех кто сидит на бюджетной шее и дуркует, типо играть не умеют и постоянно меняют то "ваньку, то саньку" требуя всё больше и больше бюджетных средств, вот их точно в палату и без кондиционера, лучше на 4 Пензе)

Гость|06.01.2018 15:41|

Началось голосование на сайте проекта "Город России. Национальный выбор." В прошлом году Пенза заняла первое место среди крупнейших городов России. Поддержите наш город.

Гость|06.01.2018 15:56|

Гость писал(a):

" В прошлом году Пенза заняла первое место среди крупнейших городов России
И дальше что? пусть боты этим занимаются.

Гость|06.01.2018 16:06|

Гость писал(a):

И дальше что? пусть боты этим занимаются.
Всё лучше, чем считать чужие деньги.

Гость|06.01.2018 16:25|

Гость писал(a):

чем считать чужие деньги
И давно БЮДЖЕТНЫЕ деньги, отобранные у населения стали такими?

Гость|06.01.2018 16:28|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
И дальше что? пусть боты этим занимаются.
Всё лучше, чем считать чужие деньги.
Твои налоги это чужие деньги?

Имя: Гость
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