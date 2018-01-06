06.01.2018 | 12:16

В составе пензенского хоккейного клуба «Дизель» произошли изменения. Команду покинул 22-летний защитник Дмитрий Ермошенко.

Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В составе «Дизеля» Ермошенко выступал под 13-м номером. За пензенскую дружину он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Игрок обороны продолжит карьеру в нижнетагильском «Спутнике», в составе которого выйдет на лед против своего бывшего клуба 11 января.

Пензенская команда готовится к домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги. Первый матч подопечные Андрея Сидоренко проведут во вторник, 9 января, против челябинского «Челмета».