В составе пензенского хоккейного клуба «Дизель» произошли изменения. Команду покинул 22-летний защитник Дмитрий Ермошенко.
Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт был расторгнут по соглашению сторон.
В составе «Дизеля» Ермошенко выступал под 13-м номером. За пензенскую дружину он провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Игрок обороны продолжит карьеру в нижнетагильском «Спутнике», в составе которого выйдет на лед против своего бывшего клуба 11 января.
Пензенская команда готовится к домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги. Первый матч подопечные Андрея Сидоренко проведут во вторник, 9 января, против челябинского «Челмета».
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.
ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.