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Спорт | В спорткомплексе «Рубин» сдали первые в 2018 году нормативы ГТО

05.01.2018|18:30
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Около 200 пензенцев в первые дни 2018 года решили сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

«Новогоднее застолье у нас всегда обильное, я думаю, что уместно будет зарядиться здоровьем. Пора уже просыпаться от новогодних праздников и начинать активную жизнь», - отметил председатель спорткомитета Владислав Чесноков.

Школьники, студенты, работающие граждане собрались во дворце спорта «Рубин», чтобы проверить свои силы в беге на различные дистанции, отжиманиях, наклонах вперед, прыжках в длину с места, стрельбе и упражнениях на пресс.

«Наша с вами задача – привлечь к этим занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей нашего города», - подчеркнул глава города Валерий Савельев.

Пензенская область занимает одно из лидирующих мест в стране по количеству людей, сдающих нормы ГТО. Причем проходят эти спортивные испытания жители Сурского края в добровольном порядке.

«Это мое сугубо личное желание – просто показать себя и посмотреть, на что я способен», - поделился пензенец Вадим Паракевич.

Иметь значок комплекса ГТО не только почетно. Его обладатели получают дополнительные баллы к ЕГЭ, а работающие россияне – лишние дни к отпуску или денежные премии.

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