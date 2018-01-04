04.01.2018 | 18:01

Члены любительской хоккейной лиги и ветераны спорта стали участниками турнира на Кубок Вячеслава Бармина, стоявшего у истоков развития этой игры в Пензе.

Состязания собрали четыре команды на ледовой площадке комплекса «Рубин». За титул победителя сражались «Динамо», «Автодор», «Метеор» и «Арслан». Каждый из матчей выдался более чем напряженным – в новогодние каникулы всем хотелось одержать победу. Исход некоторых встреч решился в последние минуты.

«У нас собрались все хоккеисты, которые хотят играть. Мы не берем только молодых, нам самим под 50 лет. Есть, конечно, молодые, но не НХЛовцы. Вот – собрались и проводим», - отметил организатор турнира Вячеслав Першин.

Уже как минимум восемь лет активисты пензенского хоккейного движения организуют турниры в новогодние каникулы и в другие праздничные дни. На этот раз третье место заняли игроки команды «Арслан». В решающем матче «Метеор» обыграл «Автодор» со счетом 4:2 и завоевал чемпионский титул, оставив своих соперников на второй позиции.