Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Спорт | В спорткомплексе «Рубин» состоялся турнир любительской хоккейной лиги

04.01.2018|18:01
Печать

Члены любительской хоккейной лиги и ветераны спорта стали участниками турнира на Кубок Вячеслава Бармина, стоявшего у истоков развития этой игры в Пензе.

Состязания собрали четыре команды на ледовой площадке комплекса «Рубин». За титул победителя сражались «Динамо», «Автодор», «Метеор» и «Арслан». Каждый из матчей выдался более чем напряженным – в новогодние каникулы всем хотелось одержать победу. Исход некоторых встреч решился в последние минуты.

«У нас собрались все хоккеисты, которые хотят играть. Мы не берем только молодых, нам самим под 50 лет. Есть, конечно, молодые, но не НХЛовцы. Вот – собрались и проводим», - отметил организатор турнира Вячеслав Першин.

Уже как минимум восемь лет активисты пензенского хоккейного движения организуют турниры в новогодние каникулы и в другие праздничные дни. На этот раз третье место заняли игроки команды «Арслан». В решающем матче «Метеор» обыграл «Автодор» со счетом 4:2 и завоевал чемпионский титул, оставив своих соперников на второй позиции.

0
0
0
0
 
Гость|04.01.2018 18:39|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ АРЕНДУ НЕ ЗАБЫВАЛИ ПЛАТИТЬ,КАК ПЛАТЯТ ДЕТИ,ЧТОБЫ ПОКАТАТЬСЯ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!