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Спорт | В Пензе стартует финал шахматного турнира «Волшебное королевство»

04.01.2018|09:25
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В дни школьных каникул, с 4 по 6 января, в Пензе пройдет финал областного турнира по шахматам «Волшебное королевство».

«Соревнования юных шахматистов начнутся в четверг, 4 января, в 10:00. Турнир будет проводиться в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В администрации Пензы отметили, что в состязаниях участвуют три возрастные группы: мальчики и девочки 2010, 2011 и 2012 годов рождения – победители и призеры зональных соревнований. Между собой сразятся шахматисты не только из Пензы и Пензенской области, но и Самары, Саранска, Тольятти и других городов.

По традиции победители и призеры получат награды и сувениры.

В прошлом году в «Волшебном королевстве участвовали более 100 спортсменов из Пензы, Самары, Орска, Тольятти, Саратовской и Тамбовской областей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.01.2018 09:40|

Ну что же что за год за уровень игры будет. Надеюсь опыта прибавилось.

Гость|04.01.2018 09:43|

БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ. ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

Имя: Гость
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