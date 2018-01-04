04.01.2018 | 09:25

В дни школьных каникул, с 4 по 6 января, в Пензе пройдет финал областного турнира по шахматам «Волшебное королевство».

«Соревнования юных шахматистов начнутся в четверг, 4 января, в 10:00. Турнир будет проводиться в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В администрации Пензы отметили, что в состязаниях участвуют три возрастные группы: мальчики и девочки 2010, 2011 и 2012 годов рождения – победители и призеры зональных соревнований. Между собой сразятся шахматисты не только из Пензы и Пензенской области, но и Самары, Саранска, Тольятти и других городов.

По традиции победители и призеры получат награды и сувениры.

В прошлом году в «Волшебном королевстве участвовали более 100 спортсменов из Пензы, Самары, Орска, Тольятти, Саратовской и Тамбовской областей.