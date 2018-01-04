04.01.2018 | 17:13

Начинающие конструкторы вместе с родителями собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мечта». Их объединили состязания по авиамодельному спорту.

Спортсмены используют самые простые модели. Их делают из потолочной плитки и скрепляют обычным клеем. Некоторые самолеты разрисовывают фломастерами и красками.

«Встают друг напротив друга пять, скажем так, экипажей и пускают самолеты. Нужно сделать по пять проходов. Победители выходят в следующий тур, далее в четвертьфинал, в полуфинал. В финале победителем является тот, кто быстрее пройдет установленную дистанцию», - объяснил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.

За лидерство борются около полусотни человек. Среди участников состязаний – Сергей Чернов-старший и Сергей Чернов-младший. Отец с сыном сделали крылатую машину примерно за сорок минут.

«Он уже умеет работать с ручным инструментом, с электроинструментом. Любому пацану, будущему мужчине, да и девчонкам тоже, это нужно и полезно», - рассказал отец семейства.

«Они летают так красиво, плавно, фигуры делают», - поделился впечатлениями юный участник соревнований.

Такие состязания по авиамодельному спорту проводятся во время новогодних каникул уже много лет подряд.