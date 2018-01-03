03.01.2018 | 16:42

Поклонников активного образа жизни объединил Рождественский турнир по большому теннису. Ракетки в руки взяли ветераны: возраст участников – 35 лет и старше.

«Профессионалов здесь нет, все – любители, все – люди, которые когда-то или занимались каким-то видом спорта, или не занимались, но любят теннис и хотя бы немного умеют в него играть. Мы приветствуем всех», - отметил организатор турнира Сергей Храбсков.

Юрий Тимохин – один из самых возрастных участников состязаний: ему 72 года. В молодости мужчина серьезно занимался спортивным ориентированием, а 17 лет назад стал регулярно приходить на корт.

«Теннис – это исключительный вид спорта, он развивает не только тело, но и ум. И дает стимул жить дальше, дальше, и если не совершенствоваться, то хотя бы не становиться хуже», - поделился спортсмен.

Рождественский теннисный турнир – двухдневный. За лидерство в соревнованиях борются 44 спортсмена из Пензы, Заречного, Москвы.

В списках участников значится и губернатор Сурского края Иван Белозерцев.

«В группах определяются команды. Те, кто становятся победителями групп, участвуют в полуфиналах, потом – матч за третье место и финал. Все, как в большом спорте», - пояснил Сергей Храбсков.

Лучшие теннисисты-ветераны получат кубки, медали и подарки.