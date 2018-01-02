02.01.2018 | 16:52

«Здравствуй, бочче, Новый год» - под таким названием в физкультурном комплексе «Звезда» прошел турнир среди воспитанников спортивно-адаптивной школы. Люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались между собой, показывали, чему научились за довольно небольшой промежуток времени.

«Среди всех паралимпийских видов спорта, которые приемлемы для нашей области, чтобы его развивать, мы выбрали именно этот вид спорта. Им могут заниматься люди всех возрастов с тяжелыми формами инвалидностей, например, с церебральным параличом», - прокомментировал директор пензенской спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

Инициатором проведения этой спортивной встречи стал участник паралимпийских игр в Лондоне Федор Левин. На мировых состязаниях он выступал в академической гребле, позже увлекся бочче и теперь другим раскрывает тонкости этой игры.

«Есть несколько людей, которые изначально даже не могли держать мяч, то есть у них были очень плохие сенсорика и моторика. Впоследствии, занимаясь, они смогли продвинуться далеко вперед. Они сами проявляли желание заниматься. Видя их результаты, можно сделать вывод, что они продвигаются не только в спортивном, но и реабилитационном плане», - отметил Федор Левин.

«Люди забывают обо всем - тут не столько сама игра, сколько состояние в самой игре приводит к тому, что ты находишься в определенной концентрации. Это отвлекает от твоих проблем», - рассказал участник турнира Рамиль Куряев.

Эта игра на точность довольно популярна на пляжах заграничных курортов. Однако там это – одна из форм отдыха. Здесь же стремятся к рекордам. В России бочче начала активно развиваться в двухтысячных; теперь и в Пензе есть группа, где занимаются этим видом спорта.