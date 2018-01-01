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Спорт | В ФОКе «Атлант» прошел праздник для юных баскетболистов

01.01.2018|17:01
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант» воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 повзрослее показывали малышам, к каким результатам те должны стремиться. Перед требовательной публикой баскетболистам оплошать было нельзя.

Выступления старших - часть новогоднего праздника, его устроили в школе для 7-8-летних спортсменов. В программе были поздравления, игры, эстафеты. Ребята предвкушали каникулы и подарки. Но это планы на короткий период.

Многие загадывали желания, связанные с удачной карьерой в будущем.

«Чтобы стать профессиональным баскетболистом, надо через многое пройти и надо этого хотеть. Надо ходить почти на все тренировки, стараться улучшать все результаты. Хотелось бы попасть в команду Пензы. Надеюсь, что попаду», - поделился своими мечтами один из участников праздника Евгений.

Красивую елку в «Атланте» поставили в целях безопасности подальше от площадки: баскетбол - игра энергичная, мяч часто вылетает за пределы поля.

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