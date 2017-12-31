31.12.2017 | 12:19

На ледовой площадке пензенского комплекса «Золотая шайба» предстояло скрестить клюшки тренерам спортивной школы по хоккею и родителям ее воспитанников. Пятерки игроков сформировали за несколько минут до начала матча.

Папы приготовились сражаться против наставников детей. Настрой у команд был боевым. Те, кто учит ребятишек, собирались на своем примере показать, как нужно работать в обороне и защите.

«У них нет шансов, потому что здесь собраны лучшие тренера школ, все здорово играют и все умеют забивать», - выразил уверенность тренер Александр Храмов.

Первую шайбу в ворота соперников на 30-й секунде периода отправили родители. После этого они держались в лидерах еще четыре минуты! Видимо, тренеры вырабатывали результативную стратегию...

«Это и популяризация хоккея, это и новогоднее настроение... Детям, взрослым, родителям нужно общение между собой», - отметил президент Пензенской федерации хоккея Алексей Салин.

Проведенное мероприятие, по его мнению, послужит объединению хоккейного мира города.