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Спорт | Первый круг любительской хоккейной лиги завершился победой «Вольного»

29.12.2017|18:34
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Завершился первый круг чемпионата Пензенской любительской хоккейной лиги, и лидеры турнира ударно провели концовку. Последние поединки в календарном году принесли разгромные результаты.

Действующий победитель дивизиона «Вольный» встречался с командой «Железобетон» и установил рекорд результативности. Представители завода ЖБИ не смогли противостоять атаке фаворита и в итоге потерпели сокрушительное поражение - 3:13. «Вольный» набрал 24 очка и является промежуточным единоличным лидером.

Главный преследователь чемпиона, пензенская «Молния», в свою очередь, выиграла у «Арслана». «Львы» внесли интригу в матч, открыв счет, но бело-голубые быстро все вернули на свои места, ответив двумя шайбами. Преимущество «Молнии» в дальнейшем было подавляющим, и она победила крупно - 8:1.

В целом группа лидеров в таблице выглядит достаточно плотно. Шансов на завоевание медалей не потеряли «Динамо», «Метеор», «Волки» и «Кристалл».

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Гость|29.12.2017 19:10|

После инициативы Овечкина я не люблю хоккей.

Гость|29.12.2017 21:05|

Арслан -чемпион!!!)))

Гость|29.12.2017 21:11|

Гость писал(a):

После инициативы Овечкина я не люблю хоккей.
Хоккею от этого факта, полагаю, ни тепло ни холодно. Ты для хоккея - всего лишь пустое место.

Гость|30.12.2017 00:59|

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Гость|30.12.2017 01:33|

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