29.12.2017 | 18:34

Завершился первый круг чемпионата Пензенской любительской хоккейной лиги, и лидеры турнира ударно провели концовку. Последние поединки в календарном году принесли разгромные результаты.

Действующий победитель дивизиона «Вольный» встречался с командой «Железобетон» и установил рекорд результативности. Представители завода ЖБИ не смогли противостоять атаке фаворита и в итоге потерпели сокрушительное поражение - 3:13. «Вольный» набрал 24 очка и является промежуточным единоличным лидером.

Главный преследователь чемпиона, пензенская «Молния», в свою очередь, выиграла у «Арслана». «Львы» внесли интригу в матч, открыв счет, но бело-голубые быстро все вернули на свои места, ответив двумя шайбами. Преимущество «Молнии» в дальнейшем было подавляющим, и она победила крупно - 8:1.

В целом группа лидеров в таблице выглядит достаточно плотно. Шансов на завоевание медалей не потеряли «Динамо», «Метеор», «Волки» и «Кристалл».