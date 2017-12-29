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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил «Сарыарке» в Караганде

29.12.2017|09:03
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В четверг, 28 декабря, пензенский «Дизель» уступил карагандинской «Сарыарке» в последнем в 2017 году выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, но заработал одно очко.

Во втором периоде встречи соперники обменялись шайбами - 1:1, в третьем счет остался неизменным, поэтому игра перешла в овертайм, где хозяева площадки оказались удачливее. Итоговый результат - 2:1 в пользу «Сарыарки».

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что его подопечные могли реализовать некоторые моменты, которые создавались по ходу матча, и счет был бы другим.

«Вторую игру мы попадаем на одни и те же индивидуальные ошибки, которые привели к поражению. Но хочу сказать, что команда сегодня билась и сражалась, и это меня радует. По самоотдаче, желанию и организации игры мне очень команда понравилась», - признал наставник.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|29.12.2017 09:42|

опять лузеры продули.

вот подарочек голопузам на новый год.

одумайтесь, разгоните эту "команду", хватит позорить область этим фигурным катанием!

Гость|29.12.2017 09:55|

ГДЕ,ГДЕ. В КАРАГАНДЕ. СБОРИЩЕ НЕ ПУГАНЫХ ВИНИПУХОВ.

Гость|29.12.2017 09:57|

Просрали какой то скороварке)))

Гость|29.12.2017 10:20|

голопузы, ждемс ваших высеров в защиту ваших кумиров!

Гость|29.12.2017 10:55|

голопуз иди работай ДМБ...

Гость|29.12.2017 10:56|

Гость писал(a):

голопузы, ждемс ваших высеров в защиту ваших кумиров!
Ужель такие еще остались?

Гость|29.12.2017 13:47|

5 очков с такого тяжелого выезда это хороший результат. Молодцы!

Гость|29.12.2017 15:06|

Великолепный результат. Если исходить из того, что Дизель 20-ая команда лиги.

Гость|29.12.2017 15:28|

Моцарту уехали остались пианисты

Гость|29.12.2017 16:08|

Гость писал(a):

опять лузеры продули.

вот подарочек голопузам на новый год.

Извините,но вы неисправимый идиот.

Гость|29.12.2017 16:17|

Караганда, это где?

Гость|29.12.2017 16:17|

вечный позор самой худшей хоккейной команде галактики. не имеют играть...позорище!

Гость|29.12.2017 17:48|

Гость писал(a):

Караганда, это где?

Недалеко от границы с Монголией.

Имя: Гость
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