29.12.2017 | 09:03

В четверг, 28 декабря, пензенский «Дизель» уступил карагандинской «Сарыарке» в последнем в 2017 году выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, но заработал одно очко.

Во втором периоде встречи соперники обменялись шайбами - 1:1, в третьем счет остался неизменным, поэтому игра перешла в овертайм, где хозяева площадки оказались удачливее. Итоговый результат - 2:1 в пользу «Сарыарки».

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что его подопечные могли реализовать некоторые моменты, которые создавались по ходу матча, и счет был бы другим.

«Вторую игру мы попадаем на одни и те же индивидуальные ошибки, которые привели к поражению. Но хочу сказать, что команда сегодня билась и сражалась, и это меня радует. По самоотдаче, желанию и организации игры мне очень команда понравилась», - признал наставник.