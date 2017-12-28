28.12.2017 | 18:48

На стадионе «Первомайский» прошел традиционный предновогодний турнир - Кубок «Зенита».

В то время как пресс-атташе пензенского футбольного клуба Николай Шумилин демонстрировал журналистам свое мастерство обращения с мячом на бровке, действующие игроки делали это на поле.

Турнир проводят пятый раз подряд. В 2017 году в соревнованиях приняли участие 17 команд.

«Спортивная составляющая есть, но больше для того, чтобы ребята просто пообщались. Потом мы организовываем сладкий стол в качестве новогоднего праздника», - отметил заместитель директора по учебно-воспитательной работе ФК «Зенит» Владимир Мареев.

В одном из матчей этого клубного турнира вместе с футболистами на поле вышли и представители тренерского штаба. Нелегкая борьба за место во втором дивизионе первенства России команду главного тренера клуба «Зенит» Владимира Радкевича ждет только в следующем году.

«Судя по турнирной таблице, место, которое мы в ней занимаем, - предпоследнее. Все будет зависеть от руководства - сохранится ли состав, который доигрывал чемпионат. Если все будет нормально, то общими силами мы попытаемся остаться во второй лиге», - подчеркнул тренер.

После праздников команду мастеров ждут учебно-тренировочные сборы, в которых примут участие в основном местные футболисты. А имя обладателя Кубка «Зенита» - 2017 станет известно 29 декабря.