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Спорт | Баскетболистки пензенской «Юности» завершили год победой на выезде

28.12.2017|13:38
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Пензенский баскетбольный клуб «Юность» одержал победу в выездном матче против «Инвенты-Фарм». Последнюю в 2017 году игру сурские спортсменки провели в Курске во вторник, 26 декабря.

Уже в первой четверти матча баскетболистки из Пензы завладели инициативой, поведя в счете 23:13. Во втором отрезке игры отрыв только увеличился, и к большому перерыву на табло светился счет 53:21.

«В третьей четверти подопечные Дмитрия Нестеровского дали поиграть хозяйкам площадки, при этом полностью сохранив контроль, а затем - в заключительном отрезке - уверенно довели матч до победы», - сообщили в пресс-службе БК «Юности».

Итог – 90:44 в пользу дружины из Пензы. В составе «Юности» самыми результативными стали Ольга Сизякова и Александра Плясова, набравшие 22 и 19 очков соответственно.

После 20 игр пензенский клуб набирает 35 баллов и закрепляется на третьей строчке турнирной таблицы Суперлиги.

Следующие матчи «Юность» проведет 18 и 19 января в Иванове против местного «Динамо-2».

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Гость|28.12.2017 15:07|

Красавицы!!!

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