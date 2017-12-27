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Спорт | В Пензе прошел 26-й турнир по дзюдо памяти Вячеслава Барашкина

27.12.2017|18:00
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В Пензе борцы со всей страны собрались в 26-й раз, чтобы принять участие в турнире, посвященном памяти мастера спорта СССР Вячеслава Барашкина.

«Его жизнь была короткой, но такой насыщенной. Он внес огромный вклад в развитие дзюдо в Пензенской области, был судьей республиканской категории, судил первенства Советского Союза, России», - рассказал брат Вячеслава Барашкина, организатор соревнований Николай Барашкин.

Эти соревнования называют прицельными. В турнире принимали участие ребята не старше 18 лет. Судьи и тренеры отбирали тех спортсменов, которые затем отправятся на первенство России. После сильнейшие будут защищать честь страны на международном уровне.

«Дзюдо в России постоянно развивается по той простой причине, что у нас президент России - мастер спорта по дзюдо. На последних олимпиадах были завоеваны золотые медали - три в Лондоне, две в Рио», - подчеркнул главный судья соревнований Вячеслав Мужиков.

Соревнования продлятся два дня. На ковре выступают борцы из нескольких возрастных групп и разных весовых категорий. Традиционно в лидерах воспитанники спортивных школ Пензы, Рязани, Москвы.

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