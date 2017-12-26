26.12.2017 | 17:42

Впервые на площади Ленина в Пензе молодежь скрестила клюшки. Состязания организовали на катке у новогодней елки. Предпраздничный турнир собрал школьные и дворовые команды из всех районов города.

В течение двух дней хоккеисты будут бороться за право участвовать в финале турнира.

«Зима немного задержалась, и дети с удовольствием играют, получают много положительных эмоций, интересуются хоккеем. В городе очень много дворовых и школьных команд, которые готовы сыграть в хоккей», - отметила главный специалист комитета по физической культуре и спорту г. Пензы Оксана Гришанова.

Сами участники соревнований рады возможности не просто посоперничать со спортсменами из других районов, но еще и выиграть призы в преддверии праздника.

«Мы с ребятами приехали сюда, потому что хочется победить, приняв участие в турнире, показать, что мы что-то можем, что мы готовились», - поделился участник соревнований Александр Шубенин.

Финал хоккейного турнира состоится 10 января.