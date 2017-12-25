25.12.2017 | 18:12

В Пензе начался традиционный предновогодний фестиваль футбола «Кубок «Зенита». В соревнованиях принимают участие 17 команд разного возраста.

Первыми на площадку вышли самые юные спортсмены. Через несколько лет, вероятно, кто-то из этих мальчишек будет защищать честь сурского клуба, а быть может - и всей страны.

«Уезжают у нас многие ребята. Например, сейчас за сборную России играет Данил Янов, наш воспитанник 2000 года. Комиссаров у нас в академию уехал», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Антон Вертянов выступает за команду «Зенит-2010». Юный футболист играет на левом фланге, на позиции нападающего.

«Если забьешь в ворота, то это будет очень классно», - рассказал он.

В настоящее время стадион «Зенит» продолжают готовить к приезду одной из команд участниц предстоящего чемпионата мира по футболу. По окончании мундиаля современная база для тренировок перейдет городу, что, по словам специалистов, не только повысит уровень подготовки пензенских спортсменов, но и прибавит количество желающих ребят заниматься футболом.