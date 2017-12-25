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Спорт | В Пензе стартовал фестиваль футбола «Кубок «Зенита».

25.12.2017|18:12
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В Пензе начался традиционный предновогодний фестиваль футбола «Кубок «Зенита». В соревнованиях принимают участие 17 команд разного возраста.

Первыми на площадку вышли самые юные спортсмены. Через несколько лет, вероятно, кто-то из этих мальчишек будет защищать честь сурского клуба, а быть может - и всей страны.

«Уезжают у нас многие ребята. Например, сейчас за сборную России играет Данил Янов, наш воспитанник 2000 года. Комиссаров у нас в академию уехал», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Антон Вертянов выступает за команду «Зенит-2010». Юный футболист играет на левом фланге, на позиции нападающего.

«Если забьешь в ворота, то это будет очень классно», - рассказал он.

В настоящее время стадион «Зенит» продолжают готовить к приезду одной из команд участниц предстоящего чемпионата мира по футболу. По окончании мундиаля современная база для тренировок перейдет городу, что, по словам специалистов, не только повысит уровень подготовки пензенских спортсменов, но и прибавит количество желающих ребят заниматься футболом.

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Гость|25.12.2017 20:42|

Слушайте ну хватит народ обманывать, никакая команда не приедет к нам, все уже определились с базами

Гость|25.12.2017 22:39|

К нам никто не приедет говорят что в пензе очень много глупых людей боятся как бы чего не вышло.

Гость|26.12.2017 01:56|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/kachokdoma

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