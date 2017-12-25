25.12.2017 | 18:37

Второй открытый турнир по бильярду имени Евгения Андросова собрал представителей шести регионов: Мордовии, Татарстана, Удмуртии, а также Воронежской, Волгоградской и Пензенской областей. Всего в состязаниях приняли участие 34 человека в возрасте до 16 лет. И юноши, и девушки выступали в одной категории.

«Играют в два этапа. Первый - групповой турнир, где определяют по два лучших человека в подгруппе. Потом - одна восьмая по олимпийской системе», - рассказал президент Пензенской областной федерации бильярдного спорта Игорь Ясинецкий.

По словам организаторов, в этом году уровень спортсменов более высок, чем в предыдущем - на состязания приехало несколько кандидатов в мастера спорта. Среди участников - и победитель первенства России Александра Беликова.

За игрой юных бильярдистов внимательно наблюдал Евгений Владимирович Андросов. 13 лет назад он стоял у истоков основания пензенской школы бильярда.

«Очень часто приходили родители с детьми, которые освобождены от физкультуры, а ребята хотят заниматься спортом. А здесь и нагрузки регламентированы, то есть подходят по медицинским показаниям, и, кроме того, много положительного начала - например, развивает мышление. Это, конечно, интересная и полезная игра», - отметил Евгений Александрович.

По результатам двух дней соревнований победу в турнире одержал Андрей Шагаев из Волгоградской области. Серебро и две бронзы завоевали пензенцы Дмитрий Такмовцев, Егор Дацюк и Артем Ирышков.