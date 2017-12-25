25.12.2017 | 09:00

В воскресенье, 24 декабря, пензенский «Дизель» одержал разгромную победу над «Рубином» из Тюмени в матче выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

Счет в конце первого периода открыли хозяева площадки - створ ворот пензенцев поразил Вадим Кравченко.

Но за три минуты до перерыва «Рубин» пропустил от «Дизеля» три шайбы - точные броски себе в актив занесли Данил Макаров, Егор Морозов и Иван Груздев. Таким образом, пензенцы обеспечили себе комфортное преимущество - 3:1.

Во втором и третьем отрезке игры подопечные Андрея Сидоренко довели счет до разгромного, забив по одной шайбе в каждой двадцатиминутке. Створ ворот поразили Павел Копытин и Дмитрий Бойчук.

Финальная сирена зафиксировала победу «Дизеля» со счетом 5:1. Сурская дружина с 46 очками в 35 матчах поднимается на 20-ю строчку турнирной таблицы. Во вторник, 26 декабря, пензенским хоккеистам предстоит игра с «Торпедо» из Усть-Каменогорска.