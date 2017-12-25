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Спорт | Пензенский «Дизель» в гостях разгромил тюменский «Рубин»

25.12.2017|09:00
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В воскресенье, 24 декабря, пензенский «Дизель» одержал разгромную победу над «Рубином» из Тюмени в матче выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе пензенского клуба.

Счет в конце первого периода открыли хозяева площадки - створ ворот пензенцев поразил Вадим Кравченко.

Но за три минуты до перерыва «Рубин» пропустил от «Дизеля» три шайбы - точные броски себе в актив занесли Данил Макаров, Егор Морозов и Иван Груздев. Таким образом, пензенцы обеспечили себе комфортное преимущество - 3:1.

Во втором и третьем отрезке игры подопечные Андрея Сидоренко довели счет до разгромного, забив по одной шайбе в каждой двадцатиминутке. Створ ворот поразили Павел Копытин и Дмитрий Бойчук.

Финальная сирена зафиксировала победу «Дизеля» со счетом 5:1. Сурская дружина с 46 очками в 35 матчах поднимается на 20-ю строчку турнирной таблицы. Во вторник, 26 декабря, пензенским хоккеистам предстоит игра с «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|25.12.2017 09:19|

НАКОНЕЦ ТО ! УРА!!!

Гость|25.12.2017 09:28|

Разгромом в хоккее считается разница 5 голов или больше. Буртасинформ такой буртасинформ.

Гость|25.12.2017 09:44|

Молодцы! В Казахстане очки надо брать!

Гость|25.12.2017 09:59|

Гость писал(a):

Молодцы! В Казахстане очки надо брать!
Чьи?)

Гость|25.12.2017 10:07|
+1

Гость писал(a):

В Казахстане очки надо брать!
Носил я как-то казахстанские очки. Оптика никакая.

Гость|25.12.2017 11:01|

Гость писал(a):

Разгромом в хоккее считается разница 5 голов или больше. Буртасинформ такой буртасинформ.
да ты подлец-пораженец, вот кто ты

Гость|25.12.2017 11:03|

Гость писал(a):

Разгромом в хоккее считается разница 5 голов или больше. Буртасинформ такой буртасинформ.
Ну даёте. Буртасинформ не врет, всегда в хоккее разгром считался от разницы в три гола.

Гость|25.12.2017 11:13|

ай да молодцы! - ну за такое можно еще три года кормить из бюджета этих псевдо хоккеистов.

Гость|25.12.2017 11:35|

Гость писал(a):

ай да молодцы! - ну за такое можно еще три года кормить из бюджета этих псевдо хоккеистов.
псевдо мать их хоккеистов- засранцев да

Гость|25.12.2017 11:37|

офигеть. выиграли один раз и 10 и голопузы уже бьются в истерике от радости.

Уверен, кто-то неплохо заработал на ставках на эту "игру".

А лузеры и рады, опа, играть не умеем, а победили!

Гость|25.12.2017 12:09|

...в футболе разгром от разницы в три и более голов, в хоккее - от 5-ти и более...

Гость|25.12.2017 12:48|

РАЗГРОМИЛ РУБИН!!!

А ПЕРЕД ЭТИМ ЗАУРАЛЬЕ В ПУХ И ПРАХ РАЗГРОМИЛ ДИЗЕЛЬ, НЕ ВИДЕЛ ОБ ЭТОМ НОВОСТИ. ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО БЕСПЛАТНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ!

Гость|25.12.2017 14:10|

стопудов договорной матч был.

по другому наши никогда не смогли бы не продуть!

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