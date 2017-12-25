25.12.2017 | 12:23

Пензенская «Лагуна-УОР» одержала крупную победу в ответном матче с «ОрелГУ». Игра шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги прошла в Орле в воскресенье, 24 декабря.

В первом матче хозяйки площадки потерпели разгромное поражение со счетом 2:7.

Повторная встреча также оказалась богатой на голы, но на этот раз пензячки смогли одолеть соперниц всухую. На 16-й минуте Оксана Пегова дважды поразила ворота орловской команды, а в начале второго тайма забила третий мяч, оформив хет-трик.

Также во второй половине поединка в составе «Лагуны» отличились Мария Крупина и Ирина Родькина.

«Мы настраивали девочек играть предельно собранно, на контратаках. Это дало результат. В середине первого тайма мы забили, и уже нити игры были у нас», - прокомментировал удачный выезд наставник клуба Юрий Новиков.

Пензенская дружина завершает 2017 год на третьей строчке турнирной таблицы.

«Следующие игры «Лагуна-УОР» проведет уже в следующем году – 19-20 января с подмосковным ФК «Снежана-Котельники», - сообщила пресс-атташе МФК «Лагуна-УОР» Елена Никитина.