Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 дек 2017|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

Спорт | Пензенская «Лагуна-УОР» разгромила соперниц из Орла

24.12.2017|12:08
Печать

Игроки пензенской «Лагуны-УОР» с крупным счетом обыграли соперниц из «ОрелГУ» - 7:2. Матч шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги прошел в Орле в субботу, 23 декабря. Об этом сообщается в группе пензенского МФК в социальной сети «ВКонтакте».

Зрители увидели россыпь голов уже в начале матча. На 4-й минуте хозяйки площадки забили первый гол, на 5-й Александра Чернова сравняла счет, но на 6-й представительницы орловской команды вновь вышли вперед. На 7-й минуте Мария Самойлова вернула интригу в матче, и игра немного успокоилась.

После такого старта пензячки смогли завладеть инициативой и поразили ворота соперниц еще пять раз. Два гола забила Александра Чернова, в итоге записавшая на свой счет хет-трик. Мария Крупина отметилась дублем, а Кристина Хайрулина занесла себе в актив седьмой мяч пензячек.

Ответный матч между командами «Лагуна-УОР» и «ОрелГУ» пройдет в воскресенье, 24 декабря. Начало в 16:30.

0
0
0
0
 
Гость|24.12.2017 16:52|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!