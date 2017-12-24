24.12.2017 | 12:08

Игроки пензенской «Лагуны-УОР» с крупным счетом обыграли соперниц из «ОрелГУ» - 7:2. Матч шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги прошел в Орле в субботу, 23 декабря. Об этом сообщается в группе пензенского МФК в социальной сети «ВКонтакте».

Зрители увидели россыпь голов уже в начале матча. На 4-й минуте хозяйки площадки забили первый гол, на 5-й Александра Чернова сравняла счет, но на 6-й представительницы орловской команды вновь вышли вперед. На 7-й минуте Мария Самойлова вернула интригу в матче, и игра немного успокоилась.

После такого старта пензячки смогли завладеть инициативой и поразили ворота соперниц еще пять раз. Два гола забила Александра Чернова, в итоге записавшая на свой счет хет-трик. Мария Крупина отметилась дублем, а Кристина Хайрулина занесла себе в актив седьмой мяч пензячек.

Ответный матч между командами «Лагуна-УОР» и «ОрелГУ» пройдет в воскресенье, 24 декабря. Начало в 16:30.