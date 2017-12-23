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Спорт | Пензенские гимнастки привезли золото из Люксембурга

23.12.2017|18:16
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Сурские грации с победой вернулись в родной город из Люксембурга. На международных соревнованиях по художественной гимнастике пензячки покорили сердца и зрителей, и жюри.

Молодежная сборная команда Пензенской области по групповым упражнениям представляла Россию в категории «юниорки». В составе «золотого» коллектива выступали Ольга Ефремова, Анна Макарова, Диана Голищева, Валерия Иванова и Амина Сенжапова.

«Мы более эмоциональные, стараемся зацепить публику, делаем более сложные элементы, чтобы выиграть. Остальные команды тоже сильные, но сложность их выступлений меньше, чем у нас», - рассказала гимнастка Амина Сенжапова.

Всего в состязаниях приняли участие около 400 человек из 31 страны. Серебряные медали завоевали представительницы Египта, бронза - у сборной Норвегии. Что касается триумфаторов соревнований, по приезде в родной город они сразу приступили к тренировкам.

В январе пензенские гимнастки отправятся на первенство округа, которое пройдет в Саранске.

«Мы поедем туда двумя командами, обе команды - кандидаты в мастера спорта. Мы повезем туда программу с булавами и с лентами. Надеемся попасть в тройку победителей», - подчеркнула тренер сборной Светлана Мельникова.

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Гость|23.12.2017 19:37|

Дизель берите на тренировки ,с Победой вас девчонки

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