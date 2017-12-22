22.12.2017 | 14:49

В институте физической культуры и спорта прошел XI традиционный новогодний фестиваль ритмической гимнастики (аэробики). В нем приняли участие 25 студенческих команд, которые представляли практически все факультеты Пензенского государственного университета.

Жюри не выдвигало суровых требований к качеству выступлений танцоров-спортсменок, но все же оценивало костюмы девушек, постановку номеров, артистизм, оригинальность в разных номинациях.

«Аэробика представлена различными направлениями: есть и хип-хоп, и классическая, и спортивная, и чирлидинг», - рассказал заведующий кафедрой физического воспитания ПГУ Андрей Рогов.

В фестивале принимали участие и школьники. Им в первую очередь достались сладкие подарки от Деда Мороза и грамоты.