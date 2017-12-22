22.12.2017 | 15:06

Лидер регулярного сезона первенства Национальной молодежной хоккейной лиги с трудом смог одолеть очередных соперников. «Дизелист» на своей площадке принимал «Северских волков».

Подопечные Алексея Ваулина уже к 9-й минуте матча ушли в солидный отрыв. Гости пропускали одну шайбу за другой.

Четыре безответные шайбы успели забросить Дудин, Савунов и Москалев. Однако разгромной победы сурским хоккеистам одержать не удалось. Гости смогли собраться и сократить разрыв до минимального. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Дизелиста».

22 декабря состоится повторная игра.