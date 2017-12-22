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Спорт | Пензенский «Дизелист» обыграл «Северских волков» со счетом 4:3

22.12.2017|15:06
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Лидер регулярного сезона первенства Национальной молодежной хоккейной лиги с трудом смог одолеть очередных соперников. «Дизелист» на своей площадке принимал «Северских волков».

Подопечные Алексея Ваулина уже к 9-й минуте матча ушли в солидный отрыв. Гости пропускали одну шайбу за другой.

Четыре безответные шайбы успели забросить Дудин, Савунов и Москалев. Однако разгромной победы сурским хоккеистам одержать не удалось. Гости смогли собраться и сократить разрыв до минимального. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Дизелиста».

22 декабря состоится повторная игра.

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Гость|22.12.2017 22:35|

Зауралье 6- 2 Дизель

Гость|23.12.2017 09:24|

ПОРВАЛИ ПАСТЬ ВОЛЧАРАМ.

Имя: Гость
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