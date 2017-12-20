20.12.2017 | 12:21

С 20 по 22 декабря пензенский дворец спорта «Рубин» принимает открытый чемпионат и первенство города по боксу. Спортсмены поборются за призы мастера спорта СССР, обладателя Кубка Европы Владислава Грунюшкина.

На турнирах выступят мужчины старше 18 лет, а также юниоры 2000-2001 года рождения.

Для участия в состязаниях приедут боксеры из Заречного и Кузнецка, а также из Бековского, Белинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Сердобского, Тамалинского и других районов Пензенской области и Республики Мордовии.

«Торжественное открытие соревнований – 20 декабря в 16:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.