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Спорт | В Пензу на турнир приедут боксеры со всей области и из Мордовии

20.12.2017|12:21
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С 20 по 22 декабря пензенский дворец спорта «Рубин» принимает открытый чемпионат и первенство города по боксу. Спортсмены поборются за призы мастера спорта СССР, обладателя Кубка Европы Владислава Грунюшкина.

На турнирах выступят мужчины старше 18 лет, а также юниоры 2000-2001 года рождения.

Для участия в состязаниях приедут боксеры из Заречного и Кузнецка, а также из Бековского, Белинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Сердобского, Тамалинского и других районов Пензенской области и Республики Мордовии.

«Торжественное открытие соревнований – 20 декабря в 16:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|20.12.2017 12:37|

Удачи всем!

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