19.12.2017 | 16:07

Санкт-петербургская «Аврора» по-прежнему не теряет очки в российском мини-футбольном чемпионате.

Приехав в гости к «Лагуне-УОР», северянки вновь подтвердили свои чемпионские амбиции. Они сумели забить два быстрых мяча и стали действовать строго от обороны.

Пензячки владели территориальным преимуществом, создавали моменты у ворот гостей, но реализовать их не могли. Прекрасный шанс упустила Оксана Пегова, неудачно пробив пенальти.

После перерыва желто-синяя дружина усилила натиск, и в штрафной «Авроры» стало по-настоящему жарко. Однако в этот вечер блестяще играла вратарь петербурженок Анастасия Иванова. Партнерши, вдохновленные ее сэйвами, сумели провести еще одну острую контратаку и закрепить свое лидерство.

3:0 - питерская команда одержала седьмую победу в чемпионате высшей лиги. А пензячки, расположившиеся на четвертой строке в таблице, постараются прервать серию побед представительниц Северной столицы в повторном матче противостояния.