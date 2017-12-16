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Спорт | «Дизель» обыграл по буллитам красноярский клуб «Сокол»

16.12.2017|18:22
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В рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» встретился с сибирским клубом «Сокол» (Красноярск).

Счет матча открыли хозяева площадки. В первом периоде капитан желто-синих Павел Копытин оказался самым проворным на пятачке красноярцев и смог реализовать численное преимущество.

Спустя четыре минуты игроки «Сокола» забросили ответную шайбу, и счет 1:1 не изменился до финальной сирены.

В овертайме болельщики также не увидели голов. Судьба матча решилась в серии буллитов. В хоккейной лотерее «Дизелю» повезло больше. Воспитанники Андрея Сидоренко победили со счетом 2:1, набрали важные очки и поднялись на 21 строчку турнирной таблицы.

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Гость|16.12.2017 18:56|

Голосуем кто считает что выйдут в плей-офф пишем 1 не выйдут пишем 2

Имя: Гость
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