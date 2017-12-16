16.12.2017 | 18:22

В рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» встретился с сибирским клубом «Сокол» (Красноярск).

Счет матча открыли хозяева площадки. В первом периоде капитан желто-синих Павел Копытин оказался самым проворным на пятачке красноярцев и смог реализовать численное преимущество.

Спустя четыре минуты игроки «Сокола» забросили ответную шайбу, и счет 1:1 не изменился до финальной сирены.

В овертайме болельщики также не увидели голов. Судьба матча решилась в серии буллитов. В хоккейной лотерее «Дизелю» повезло больше. Воспитанники Андрея Сидоренко победили со счетом 2:1, набрали важные очки и поднялись на 21 строчку турнирной таблицы.