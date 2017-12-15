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Спорт | В Пензе состоится легкоатлетический фестиваль

15.12.2017|09:40
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В субботу, 16 декабря, в Пензе состоится шестой этап соревнований по легкой атлетике - фестиваль «Здоровый город - здоровые люди».

Состязания начнутся во дворце спорта «Рубин» в 9:00. К участию приглашаются жители Пензы, команды ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ и общеобразовательных школ, коллективы физической культуры и спортсмены. Состав команды не ограничен.

Программа соревнований включает бег на дистанции 60, 200, 400 и 800 м, прыжок в длину, толкание ядра и спортивную ходьбу.

«Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|15.12.2017 10:14|

А когда намечается легкоалкологический фестиваль ?

Имя: Гость
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