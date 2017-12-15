15.12.2017 | 09:14

В четверг, 14 декабря, пензенский «Дизелист» одержал разгромную победу над командой «Полет» в Рыбинске во втором матче выездной серии регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Пензенцы открыли счет и в первом же периоде забросили в ворота соперника три безответные шайбы.

Во второй 20-минутке хозяева площадки отыграли одну шайбу, но желто-синие в ответ огорчили вратаря соперников еще трижды - 6:1.

Под конец второго временного отрезка хоккеистам «Полета» удалось немного сократить отставание - 2:6, но на большее сил у них не хватило. Такой счет сохранился до конца игры.

После двух побед над ХК «Полет» подопечные Алексея Ваулина занимают первую строчку таблицы чемпионата в Западной конференции.