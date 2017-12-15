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Спорт | Пензенские каратисты привезли с соревнований в Туле семь медалей

15.12.2017|17:04
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Юные пензенские спортсмены вернулись с всероссийских состязаний по всестилевому карате. На турнире, который проходил в Туле, наш город представляли Евгений Солдатов, Даниял Агамагомедов, Роман Фелингер, Арсений Ленин, Никита Еремин и Александр Затеев.

«Выступали шесть человек и завоевали семь медалей. Из них - две золотых, три серебряных и, соответственно, две бронзовых медали. Мальчики выступали в двух дисциплинах - в абсолютной весовой категории (шобу иппон) и каждый в своей весовой категории (шобу санбон)», - рассказал тренер СДЮСШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

В соревнованиях принимали участие каратисты из 22 регионов страны, в возрасте от 12 до 17 лет.

«У меня было примерно 15 соперников. В финале мне попался очень сильный мальчик, и я ему проиграл, потому что он был быстрее меня», - поделился участник соревнований Александр Затеев.

Турнир в Туле стал последним официальным стартом для юных пензенских каратистов в 2017 году.

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