15.12.2017 | 17:04

Юные пензенские спортсмены вернулись с всероссийских состязаний по всестилевому карате. На турнире, который проходил в Туле, наш город представляли Евгений Солдатов, Даниял Агамагомедов, Роман Фелингер, Арсений Ленин, Никита Еремин и Александр Затеев.

«Выступали шесть человек и завоевали семь медалей. Из них - две золотых, три серебряных и, соответственно, две бронзовых медали. Мальчики выступали в двух дисциплинах - в абсолютной весовой категории (шобу иппон) и каждый в своей весовой категории (шобу санбон)», - рассказал тренер СДЮСШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

В соревнованиях принимали участие каратисты из 22 регионов страны, в возрасте от 12 до 17 лет.

«У меня было примерно 15 соперников. В финале мне попался очень сильный мальчик, и я ему проиграл, потому что он был быстрее меня», - поделился участник соревнований Александр Затеев.

Турнир в Туле стал последним официальным стартом для юных пензенских каратистов в 2017 году.