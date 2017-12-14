14.12.2017 | 13:19

Пензенская хоккейная команда «Дизель» пополнилась защитником. Контракт с клубом подписал 33-летний игрок обороны Сергей Карпов, до этого выступавший за тюменский «Рубин».

«В составе пензенского «Дизеля» Сергей Карпов будет выступать под № 36», - сообщили в пресс-службе клуба.

13 декабря «Дизель» провел предпоследний домашний матч нынешнего сезона - пензенцы победили «Ермак» из Ангарска. 15-го числа подопечные Андрея Сидоренко на своей площадке сразятся с красноярским «Соколом».