Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 дек 2017|15:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.40  |  $  58.71
 

Спорт | Защитник Сергей Карпов подписал контракт с пензенским «Дизелем»

14.12.2017|13:19
Печать

Пензенская хоккейная команда «Дизель» пополнилась защитником. Контракт с клубом подписал 33-летний игрок обороны Сергей Карпов, до этого выступавший за тюменский «Рубин».

«В составе пензенского «Дизеля» Сергей Карпов будет выступать под № 36», - сообщили в пресс-службе клуба.

13 декабря «Дизель» провел предпоследний домашний матч нынешнего сезона - пензенцы победили «Ермак» из Ангарска. 15-го числа подопечные Андрея Сидоренко на своей площадке сразятся с красноярским «Соколом».

Источник — Фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость|14.12.2017 14:29|

а смысл?

Все равно им осталась только одна игра и их РАЗГОНЯТ!

Гость|14.12.2017 14:43|

вот теперь заиграем!вперёд Карп!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!