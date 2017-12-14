14.12.2017 | 09:08

В среду, 13 декабря, пензенский «Дизель» одержал волевую победу над «Ермаком» из Ангарска в матче домашней серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Счет открыли хозяева площадки - дизелисты, правда, лишь в середине второго периода: отличился новый капитан желто-синих Павел Копытин.

«В начале заключительного отрезка встречи защитник ангарцев Никита Воронин вернул интригу», - сообщили в пресс-службе ПЗК «Дизель».

В концовке игры, когда гости остались в численном меньшинстве, пензенцам удалось забить шайбу и довести матч до победы – 2:1.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что этот поединок был очень тяжелым для команды в психологическом плане.

«Важные три очка во время матча - подарок хоккеисту нашему сделали. У Максима Семичастного родился сын. Для него победа стала хорошим подарком», - пояснил наставник.

15 декабря «Дизель» проведет последнюю домашнюю встречу, в рамках которой сразится с красноярским «Соколом».