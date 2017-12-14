14.12.2017 | 09:38

В среду, 13 декабря, хоккеисты пензенского «Дизелиста» в Рыбинске победили местный «Полет» в матче выездной серии регулярного чемпионата НМХЛ.

Гости уже на первых минутах встречи открыли счет (постарался Максим Колмыков) и вскоре усилиями Данила Савунова удвоили преимущество - 2:0. Однако в этом же периоде хозяевам удалось размочить счет - 1:2.

Вся вторая 20-минутка прошла без шайб, а в третьей команды еще по разу огорчили вратарей друг друга. Итоговый счет - 3:2 в пользу «Дизелиста».

В четверг, 14 декабря, подопечные Алексепя Ваулина проведут с ХК «Полет» повторный матч.