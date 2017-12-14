14.12.2017 | 12:13

В четверг, 14 декабря, на пресс-конференции перед заседанием коллегии Министерства физической культуры и спорта Пензенской области руководитель ведомства Григорий Кабельский поделился впечатлениями от участия в работе Олимпийского собрания ОКР, где было принято решение об участии российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Он представлял на мероприятии Пензенский регион и проголосовал за выступление российских атлетов на главных играх четырехлетия.

«Решение было принято единогласно. Все его поддержали. Выступали многие известные спортсмены, тренеры, в частности Александр Карелин. Он сказал, что мы были в такой ситуации в 1992 году, когда наши спортсмены тоже выступали под олимпийским флагом, но тем не менее выигрывали», - сообщил Григорий Кабельский.

По его словам, участники Олимпийского собрания вспоминали и 1984 год, когда был бойкот Игр. Общий лейтмотив мероприятия оказался таким: выступать надо, хоть и будет сложно.

«Я думаю, что каждая медаль, завоеванная на этих Олимпийских играх, будет очень весомой», - высказал свое мнение министр спорта области.

Григорий Кабельский отметил, что в последние годы российских спортсменов больше и чаще проверяют на допконтроле и на ОИ-2018 поедут только «чистые».

«Сложилась несколько унизительная ситуация: не всех наших чистых спортсменов допустят до соревнований, пройдут только атлеты с безупречной репутацией. Если у кого-то есть какая-то темная история, связанная с приемом запрещенных средств, скорее всего, эти спортсмены не поедут.

Это спорное решение, ведь такие атлеты есть и в других странах. Прошел цикл, когда этому спортсмену запрещено было выступать, и теперь они выступают, нашим же приезжать на ОИ будет запрещено. Из-за этого мы лишимся многих сильных участников», - пояснил министр спорта.

В заключение Григорий Кабельский подчеркнул, что у пензенского конькобежца Дениса Айрапетяна в этом плане все нормально.

«Главное - чтобы он сейчас не заболел и не получил травму. Мы в национальной команде. Впервые Пенза будет участвовать в зимних Олимпийских играх. Мы в это верим», - заявил министр.

На самом заседании коллегии обсуждались итоги развития физкультуры и спорта в области в уходящем году и планы на следующий. Речь также шла о ходе внедрения норм комплекса ГТО, результатах работы по присвоению спортивных разрядов и едином календарном плане на 2018-й.