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Спорт | В Пензе прошли соревнования по плаванию среди инвалидов

13.12.2017|17:22
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Напутственные слова на торжественном открытии соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья слышат не все, но отлично их понимают - специально для них на соревнованиях работает сурдопереводчик.

В спортивном мероприятии приняли участие воспитанники адаптивной школы, которая открылась в Пензе в июне 2017 года.

«Есть дети и взрослые с тяжелой формой инвалидности, а занятия плаванием, занятия в воде - это самое эффективное и универсальное средство реабилитации», - отметил директор спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

Александр Кошкин - единственный мужчина, который принял участие в этих соревнованиях. Он наравне с детьми, не стесняясь, заново учится плавать. Мужчина честно признается, что в воде чувствует себя намного лучше, ведь здесь ему не нужны протезы.

«Со мной, наверное, гораздо сложнее, чем с другими, потому что я не ребенок, и меня заставить что-то сделать просто невозможно. Но мне интересно; пока я получаю от этого удовольствие, я буду это делать», - поделился Александр Кошкин.

В программу соревнований вошли 11 дисциплин, в том числе плавание кролем, брассом и на спине. Все участники состязаний получили дипломы.

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