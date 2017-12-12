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Спорт | Пензенский «Дизель» дома уступил новокузнецкому «Металлургу»

12.12.2017|10:55
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В понедельник, 11 декабря, пензенский «Дизель» потерпел поражение от новокузнецкого «Металлурга» в матче домашней серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

На перерыв после первого периода команды ушли с ничейным счетом - 2:2. В составе желто-синих отличились Давид Думбадзе и Александр Тарасов.

Во втором отрезке игры «Металлург» вырвался вперед: две безответные шайбы забросили Данил Романцев и Алексей Шубин - 4:2.

В третьей 20-минутке пензенцы оказались близки к разгрому: после броска Павла Медведева в ворота голкипера «Дизеля» залетела пятая шайба - 2:5. Однако затем защитник сурского клуба Иван Воробьев реализовал большинство, а спустя 26 секунд при равных составах точный бросок нанес Станислав Лопачук - 4:5.

В концовке встречи «Дизель» заменил голкипера на шестого полевого игрока, чем и воспользовался Константин Макаров. Нападающий новокузнецкого клуба поразил пустые ворота, закрепив финальный счет 4:6.

«Так сейчас играть мы просто не имеем права. Что тут говорить, очень много пропускаем. За три игры пропустили 18 голов», - прокомментировал выступление своих подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Наставник принял вину за поражение команды на себя, рассказав, что несколько дней по объективным причинам не присутствовал на тренировках.

«Металлург» взял реванш после разгромного поражения от желто-синих на своей площадке со счетом 2:5.

«Чтобы реабилитироваться перед собственными болельщиками, до конца года пензенскому клубу осталось провести два матча. 13 декабря пензенцы встретятся с «Ермаком» из Ангарска, а 15 декабря примут красноярский «Сокол», - сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

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Гость|12.12.2017 11:23|

Сидора в отставку

Гость|12.12.2017 11:37|

Лошары опять продули. Разгоните это сборище, по ошибке названное "команда".

Пусть голопузы плачут!

Гость|12.12.2017 11:39|

ОПЯТЬ УСТУПИЛ ИЛИ ОПЯТЬ ПРОИГРАЛ? одна печаль от игр таких.

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