12.12.2017 | 09:03

Воспитанницы пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Александра Чернова и Ксения Олькова в составе сборной России завоевали серебряные медали на турнире четырех наций. Соревнования проходили в Испании с 8 по 10 декабря.

В первом матче россиянки уступили хозяйкам турнира - 1:2. Вторая игра против команды Португалии завершилась боевой ничьей - 1:1.

Заключительная встреча оказалась богатой на голы: подопечные Евгения Кузьмина разгромили соперниц из Италии со счетом 4:0. Три из четырех голов россиянки забили дальними ударами по пустым воротам, когда оппонентки выпустили пятого полевого игрока.

В параллельном матче сборная Испании обыграла сборную Португалии со счетом 4:2, став победительницей турнира и обеспечив России итоговое второе место.