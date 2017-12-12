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Спорт | Пензенские футболистки выиграли серебро в составе сборной России

12.12.2017|09:03
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Воспитанницы пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Александра Чернова и Ксения Олькова в составе сборной России завоевали серебряные медали на турнире четырех наций. Соревнования проходили в Испании с 8 по 10 декабря.

В первом матче россиянки уступили хозяйкам турнира - 1:2. Вторая игра против команды Португалии завершилась боевой ничьей - 1:1.

Заключительная встреча оказалась богатой на голы: подопечные Евгения Кузьмина разгромили соперниц из Италии со счетом 4:0. Три из четырех голов россиянки забили дальними ударами по пустым воротам, когда оппонентки выпустили пятого полевого игрока.

В параллельном матче сборная Испании обыграла сборную Португалии со счетом 4:2, став победительницей турнира и обеспечив России итоговое второе место.

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Гость|12.12.2017 09:44|

МОЛОДЦЫ ДЕВЧЁНКИ. РАДУЮТ!!! А ВОТ ДИЗЕЛЬ В ЗАДНИЦЕ.

Гость|12.12.2017 09:50|

Гость писал(a):

МОЛОДЦЫ ДЕВЧЁНКИ. РАДУЮТ!!! А ВОТ ДИЗЕЛЬ В ЗАДНИЦЕ.
Дизель не скоро оттуда выберется !

Имя: Гость
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