12.12.2017 | 18:10

В Пензу из расположения национальной сборной вернулись футболистки «Лагуны-УОР» Ксения Алькова и Александра Чернова, завоевавшие серебряные медали на «Турнире четырех наций» в Испании.

Россиянки уступили только местным спортсменкам, считающимся одной из лучших команд мира, со счетом 1:2. Затем сыграли с Португалией вничью - 1:1 и без труда одолели итальянок - 4:0.

Сейчас пензенский клуб продолжает подготовку к очередному туру чемпионата страны, который стартует уже через несколько дней.

«У нас впереди достаточно трудные игры. За 10 дней их будет шесть, поэтому все настраиваются. Девчонки не сидели на месте, готовились. Конечно, хочется поднять себе настроение к Новому году, одержать все шесть побед. Если это получится, то будет здорово», - поделилась капитан команды «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.

18 и 19 декабря «Лагуна-УОР» примет на своей площадке лидера состязаний - питерскую «Аврору». Начало матчей в 18:00.