11.12.2017 | 13:28

Пензенский «Дизель» пополнился двумя нападающими. В состав желто-синих вошли белорусский легионер Станислав Лопачук и игрок ХК «Сочи» Александр Акмальдинов.

Станислав Лопачук перешел в «Дизель» из альметьевского «Нефтяника». Он останется в команде до окончания сезона, сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Александр Акмальдинов командирован в Пензу из сочинского клуба-партнера для отработки игровой практики.

«За «Дизель» сейчас выступают вратарь Олег Назаров, защитники Иван Воробьев и Артем Мальцев», - сообщили в пресс-службе ХК «Сочи».