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Спорт | В состав пензенского «Дизеля» вошли два нападающих из других клубов

11.12.2017|13:28
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Пензенский «Дизель» пополнился двумя нападающими. В состав желто-синих вошли белорусский легионер Станислав Лопачук и игрок ХК «Сочи» Александр Акмальдинов.

Станислав Лопачук перешел в «Дизель» из альметьевского «Нефтяника». Он останется в команде до окончания сезона, сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Александр Акмальдинов командирован в Пензу из сочинского клуба-партнера для отработки игровой практики.

«За «Дизель» сейчас выступают вратарь Олег Назаров, защитники Иван Воробьев и Артем Мальцев», - сообщили в пресс-службе ХК «Сочи».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|11.12.2017 13:37|

Из китайских ?

Гость|11.12.2017 13:55|

Я так понял в Дизель сейчас после болячек востанавливаться приезжают , как в санаторий.

Санаторий " Дизель" рады Вас видеть :)

Гость|11.12.2017 14:05|

это сборище павианов, по недоразумению названное хоккейной командой, еще не прикрыли?

да сколько можно бюджет разбазаривать?!

Гость|11.12.2017 14:30|

так только одна игра осталась, и разгонят это сборище криворуких прожирателей бюджетных денег!

Имя: Гость
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