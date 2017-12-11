11.12.2017 | 09:41

В воскресенье, 10 декабря, пензенский «Дизелист» на выезде по буллитам проиграл ярославскому «Локо-Юниору» в рамках второго круга регулярного чемпионата НМХЛ. Первая встреча, состоявшаяся днем ранее, также завершилась победой хозяев площадки.

В концовке первого периода гости открыли счет: Антон Антонов пробросил шайбу вдоль ворот, а Михаил Потапов переправил ее в сетку – 0:1.

Однако во втором отрезке игры железнодорожники воспользовались численным преимуществом после удаления в составе «Дизелиста» и сравняли счет – отличился Егор Домничев, 1:1. В финале второго периода пензенцы также реализовали большинство – дубль оформил Михаил Потапов, 1:2.

В заключительной трети матча хозяевам площадки все-таки удалось перевести игру в овертайм. Голкипер Максим Борисов не справился с броском Игоря Зенчикова – 2:2.

Дополнительное время голов не принесло, и выявить победителя командам предстояло в серии послематчевых бросков.

«В серии буллитов ярославцам пришлось отыгрываться с 0:2, затем в серии до промаха солировали Гизатуллин и Савунов, реализовавшие по три попытки, но затем, видимо, устали и они, не забив по две попытки, так что вся серия растянулась на 12 минут, а решалось все в очередной серии противостояния Гизатуллина и Савунова – ярославец забил, а бросок пензенца отразил Яковлев», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

3:2 – «Локо-Юниор» одерживает вторую победу подряд над «Дизелистом» и располагается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Дизелист» - третий.

Подопечные Алексея Ваулина отправятся в Рыбинск, где 13 и 14 декабря проведут две встречи с местным «Полетом».