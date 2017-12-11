11.12.2017 | 12:22

В пятницу, 15 декабря, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» состоится благотворительная акция «Принеси на матч мягкую игрушку».

Болельщики пензенской команды смогут бросить на лед сувениры после последнего домашнего матча «Дизеля» в 2017 году.

«15 декабря желто-синие будут встречаться с «Соколом» из Красноярска. Акция состоится сразу после финальной сирены», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Все игрушки в канун Нового года доставят воспитанникам Мокшанского коррекционного детского дома.