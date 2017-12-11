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Спорт | Болельщикам «Дизеля» предложили принести на матч мягкие игрушки

11.12.2017|12:22
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В пятницу, 15 декабря, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» состоится благотворительная акция «Принеси на матч мягкую игрушку».

Болельщики пензенской команды смогут бросить на лед сувениры после последнего домашнего матча «Дизеля» в 2017 году.

«15 декабря желто-синие будут встречаться с «Соколом» из Красноярска. Акция состоится сразу после финальной сирены», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Все игрушки в канун Нового года доставят воспитанникам Мокшанского коррекционного детского дома.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|11.12.2017 12:38|

Мягкой игрушкой кидаться не интересно, лучше принести что-то твердое, например кирпич с Ударной 35 !

Гость|11.12.2017 12:42|

penzainform.ru писал(a):

после последнего домашнего матча «Дизеля»
Че правда???

Это будет их последний матч и их разгонят?!

НУ наконец-то! Голопузы переживут эту трагедию?

Гость|11.12.2017 12:49|

А со своих зарплат они не могут купить детям игрушки сами?

Если их разогнать, это сколько же игрушек купить можно?

А если стребовать все деньги, потраченные на эту "команду" - детей из детского дома по отдельным квартирам можно расселить!

Гость|11.12.2017 12:57|

Бред, только на одну взятку местячкового депутата в 20 000 000 можно стока игрушек НОВЫХ накупить, всем детским домам области хватит а не только penzainform.ru писал(a):

оспитанникам Мокшанского коррекционного детского дома

Имя: Гость
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