В пятницу, 15 декабря, в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» состоится благотворительная акция «Принеси на матч мягкую игрушку».
Болельщики пензенской команды смогут бросить на лед сувениры после последнего домашнего матча «Дизеля» в 2017 году.
«15 декабря желто-синие будут встречаться с «Соколом» из Красноярска. Акция состоится сразу после финальной сирены», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».
Все игрушки в канун Нового года доставят воспитанникам Мокшанского коррекционного детского дома.
Мягкой игрушкой кидаться не интересно, лучше принести что-то твердое, например кирпич с Ударной 35 !