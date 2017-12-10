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Спорт | В Пензе на состязания по эстетической гимнастике собрались 650 спортсменок

10.12.2017|13:33
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Кубок России, турнир «Надежды России», областные состязания «Звезда Суры» и Кубок студенчества по эстетической гимнастике - сразу четыре крупных старта объединили в Пензе 650 спортсменок из большинства регионов страны. Возраст участниц - от 6 до 16 и старше. Каждая команда старалась безукоризненно выполнить все элементы и не оставить равнодушными судей.

«Прежде всего, обращают внимание на синхронность, исполнение должно быть очень эмоциональным. Обязательно должно быть соответствие музыки и движений девочек, акробатика очень ценится, поддержки», - перечислила президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Пенза, где эстетическая гимнастика активно развивается, представила семь команд во всех возрастных категориях, в прошлом году их было три. Город уже во второй раз принимал соревнования столь высокого уровня. В числе фаворитов были традиционно Московская, Тульская, Ростовская, Нижегородская области. Но девушки из других регионов делали все, чтобы взойти на пьедестал почета.

«Из среднего дивизиона перейти в лидеры - разница буквально несколько десятых. Но любая команда из среднего дивизиона оказывает конкуренцию и может стать, в том числе и на международных соревнованиях, лидирующей. То есть не только команды, занимающие первое-второе место, но и все команды с третьего по восьмое место лидируют на международных соревнованиях», - подчеркнула вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Полина Ночевнова.

Лучшие спортсменки, которых надо было определить в течение двух дней, получат путевки на первые два этапа Кубка мира, а также чемпионат и первенство Европы по эстетической гимнастике.

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Гость|10.12.2017 14:08|

Щас живущий по соседству припрется сюда. Опять поди с бюджетниками припивает.

Имя: Гость
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