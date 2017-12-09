09.12.2017 | 14:38

Представители пензенской школы водных видов спорта стартовали в домашнем туре первенства России по водному поло среди юношей до 15 лет с поражения.

Начался для наших спортсменов поединок удачно - на пропущенный мяч от команды «Заря-Дельфин» из Дзержинска они ответили тремя точными бросками подряд.

Во втором периоде отрыв хозяев стал еще внушительнее, и на большой перерыв пензенцы ушли, ведя в счете, - 7:2.

Игра кардинально изменилась в третьей четверти. У сурских форвардов разладились атакующие действия, к тому же ватерполисты из Нижегородской области стали раз за разом организовывать голевые контрвыпады. В итоге пензенская команда растеряла свой гандикап и позволила сопернику выйти в лидеры - 8:7.

В заключительной четверти гости, несмотря на все усилия пензенцев, выстояли в обороне и добыли сложную победу с минимальным преимуществом - 9:8.

Еще в одном матче тура борьбы не получилось вовсе. Лидер первенства страны, сборная Челябинской области, разгромила команду из Чехова - 22:4.