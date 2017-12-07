07.12.2017 | 16:26

В Пензенском центре культуры и досуга прошли соревнования по армрестлингу, в которых принимают участие лица с нарушениями слуха.

Подобные турниры для людей с ограниченными возможностями здоровья - это в первую очередь общение. Побороться на руках собралось около 30 глухонемых атлетов. На состязания в Пензу приехали даже представители Саранска.

«Непосредственно на столе даются команды «ready», «go» - как звуком, так и с помощью пальцев. Там все видно, никаких проблем нет. Спорт для людей с ограниченными возможностями очень хорошо развивается; сейчас проводятся и Сурдоолимпиада, и Паралимпиада, тем более армрестлинг уже включили в паралимпийские виды спорта. Также проводятся чемпионаты Европы и мира», - рассказал президент Федерации армрестлинга Пензенской области Владимир Грушин.

Этот турнир в Пензе проходит впервые. Участников разделили на две весовые категории - до 80 килограмм и выше. Константин Богачев начал заниматься армрестлингом ещё в школе. К соревнованиям он в основном готовился в тренажерном зале, проводил спарринги.

«С друзьями, со знакомыми, даже с профессионалами - они меня обучали, показывали технику, как правильно ставить руку, как двигаться во время поединка», - поделился спортсмен.

Турнир по армрестлингу приурочили к «декаде инвалидов», которая традиционно проходит в начале декабря.