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Спорт | Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Ильей Николаевым

07.12.2017|09:54
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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с нападающим Ильей Николаевым. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба в среду, 6 декабря.

23-летний нападающий вошел в состав желто-синих в октябре 2017 года и провел под руководством Андрея Сидоренко всего четыре матча.

«Он не смог отличиться заброшенными шайбами и результативными передачами. Коэффициент полезности - 2», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В Пензу Илья Николаев приехал из красноярского «Сокола». В «Дизеле» он выступал под номером 85.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|07.12.2017 10:16|

ДИЗЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ. ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН КУПИТЬ КАНАДСКУЮ КОМАНДУ А НАЗВАНИЕ ЕЙ БУДЕТ ДИЗЕЛЬ.

Гость|07.12.2017 10:18|

Гость писал(a):

07.12.2017 10:16|

ДИЗЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ.

Чемпионом по приходу - уходу "игроков".

Имя: Гость
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