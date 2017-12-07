07.12.2017 | 09:54

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с нападающим Ильей Николаевым. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба в среду, 6 декабря.

23-летний нападающий вошел в состав желто-синих в октябре 2017 года и провел под руководством Андрея Сидоренко всего четыре матча.

«Он не смог отличиться заброшенными шайбами и результативными передачами. Коэффициент полезности - 2», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В Пензу Илья Николаев приехал из красноярского «Сокола». В «Дизеле» он выступал под номером 85.