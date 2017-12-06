06.12.2017 | 17:29

Сразу несколько видов состязаний проводили организаторы в рамках многодневного областного турнира по шашкам. В программе среди прочих были классические, быстрые, а в финале - молниеносные. Сильнейшие боролись за призовые места, так как кубков и подарков из-за недостатка финансирования не предполагалось. Шашки - не самый популярный вид спорта в регионе.

«У нас в Пензе все умеют играть в шашки, но мало кто умеет играть в шахматы. Однако по шахматам у нас есть гроссмейстеры, а по шашкам нет даже мастера спорта. Почему? Во-первых, у нас устарел тренерский состав, исчезают тренеры по шашкам», - рассказал вице-президент областной федерации шашек.

Но надежда есть, так как школьники приходят, и это - настоящие фанаты. Дарья Соболева увлеклась в гимназии не на шутку.

«Это развивает и тренирует память. Вообще интерес к шашкам у меня с детства, я даже не знаю почему. Родители шашками не увлекаются; бабушка играла в шашки, но она играла просто дома, с дедом, и все», - поделилась участница турнира.

С такими увлеченными возможно развитие данного вида спорта в области, поэтому соревнования проводятся регулярно. Данные состязания завершающие в году, а в 2018 году 12 января состязательный этап откроется турниром памяти кандидата в мастера спорта по шашкам Евгения Самойлова.