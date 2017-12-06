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Спорт | Совет спортивных федераций Пензенской области подвел итоги года

06.12.2017|15:25
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В Пензенском училище олимпийского резерва состоялось заседание совета спортивных федераций. Представители спортивных общественных организаций собрались вместе, чтобы подвести итоги года.

Без этих структур развитие физкультуры и спорта в области было бы невозможно.

«65 аккредитованных федераций по 70 видам спорта - это огромный пласт общественников, которые делают все для развития физкультуры и спорта. Это проведение мероприятий, формирование сборных команд, присвоение массовых спортивных разрядов», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На совещании присутствовали как представители федераций с большим опытом работы, так и начинающие.

«Все конно-спортивные мероприятия, которые проводились в Пензенской области, в частности, на Завиваловском конном заводе, всегда радовали глаз и являлись не только спортивным действием, но и прекрасным праздником для жителей и гостей Сурского края. Поэтому наша задача - поднять конный спорт на достойный уровень, выйти за рамки Пензенской области и проводить межрегиональные турниры», - отметила президент федерации конного спорта Пензенской области Виктория Панурина.

На расширенном заседании было озвучено много проблем, которые мешают развитию пензенского спорта.

«У нас квалифицированных судей с каждым годом становится все меньше и меньше. В игровых видах эта проблема колоссальна - ни одного судьи нет в хоккее для того, чтобы судить игры ВХЛ. Команды - выступающие в высшем хоккейном дивизионе, а судьи нет! В большом футболе то же самое», - обозначил Григорий Кабельский

По прогнозам, в следующем году количество спортивных федераций в Пензенской области существенно увеличится.

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