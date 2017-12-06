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Спорт | Пензенский конькобежец может не попасть на Олимпийские игры в Корее

06.12.2017|17:11
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Пензенец Денис Айрапетян пока не знает, будет ли он выступать на Олимпиаде в Корее. Он успешно прошел все этапы кубка мира по шорт-треку и входит по их итогам в пятерку лучших российских конькобежцев. Но главные соревнования планеты для него могут быть закрыты, как и для его товарищей по национальной сборной.

Окончательное решение, стоит ли спортивной супердержаве выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна, будет принято 12-го декабря на специальном «олимпийском» собрании в Москве. На него приглашен и министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Сейчас как раз и будут смотреть, насколько нас унизили и оскорбили, стоит ли соблюсти престиж России или все-таки стоит выступать. Мое личное мнение - что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх», - отметил Григорий Кабельский.

Бойкот главных соревнований планеты грозит несколькими последствиями. Так, в свое время сборная СССР в 1984 году не приняла участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Это была ответная реакция на игнорирование США игр в Москве в 1980 году.

А ведь двое пензенцев могли войти в историю мирового и отечественного спорта. Виктор Калинкин был претендентом на олимпийскую медаль в беге на 800 метров, Алла Лобанкина являлась мировым лидером по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

«Не поехали, не участвовали. И мы понимаем, что на эту Олимпиаду у нас есть претендент из Пензы. Это первый наш «зимний» спортсмен, который претендует на участие в Олимпийских играх. Я понимаю, сколько сил отдал Денис Айрапетян. Где гарантия того, что он сможет попасть на другую Олимпиаду?» - подчеркнул министр.

Также, если спортсмены российской команды откажутся выступать, то Россию дисквалифицируют на 8 лет. Возможно, поэтому двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, выступавшая за Пензенскую область, в сердцах написала в социальных сетях, что она думает о происходящем. Ее муж Алексей Зайцев должен был участвовать в составе национальной сборной по бобслею.

«Знаете, как говорят, справедливость восторжествует! Честный спорт? Где? Во что вы, уважаемые, превратили спорт? Очевидно, что понимание всей ценности этого слова отсутствует», - высказалась спортсменка.

Не определен пока еще и окончательный список всех спортсменов, которые смогут принять участие в зимней Олимпиаде в Корее, если российская сторона согласится с выдвинутыми ей условиями.

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Гость|06.12.2017 20:44|

Вот интересно, кто должен оплатить их поездку на олимпиаду.Будет честно если то за их счет( спортсменов)

Гость|06.12.2017 20:48|

Без флага и гимна России ехать нельзя. Это предательство

Гость|06.12.2017 20:53|

Рамзан Кадыров запретил чеченским спортсменам ехать на Олимпиаду под флагом МОК. Вот таким должен поступок главы государства

Гость|06.12.2017 20:58|

Гость писал(a):

Рамзан Кадыров запретил чеченским спортсменам ехать на Олимпиаду под флагом МОК.
А что ещё он запретил? Время диктаторов прошло(проходит). С какой стати какой-то султан решает что можно, а что нет.

Мы один раз рождаемся, и не этому обормоту решать что нам делать.

Гость|06.12.2017 21:24|

"на попасть" - это как? На каком языке?

Гость|06.12.2017 22:20|

Гость писал(a):

Без флага и гимна России ехать нельзя. Это предательство
а спортсменов подставлять -это не предательство?

Гость|06.12.2017 22:21|

Гость писал(a):

Вот интересно, кто должен оплатить их поездку на олимпиаду.Будет честно если то за их счет( спортсменов)
будет честно если за счет мутко!

Гость|06.12.2017 22:25|

Пензенский конькобежец может на попасть на Олимпийские игры? На попасть? Напасть в смысле? Суровые пензенские конькобежцы...

Гость|06.12.2017 22:43|

Гость писал(a):

Рамзан Кадыров запретил чеченским спортсменам ехать на Олимпиаду под флагом МОК. Вот таким должен поступок главы государства
А сколько чеченских лыжников, биатлонистов, фигуристов, бобслеистов и прочих могло бы выступить на этой Олимпиаде?

Гость|06.12.2017 22:52|

Пензаинформ. Неужели вы не можете даже тескт скопировать без ошибок.

Гость|06.12.2017 23:04|

Гость писал(a):

Без флага и гимна России ехать нельзя. Это предательство
Предательство кого? Мутко и товарищи там огранизовывали допинг и махинации с баночками мочи, а обычные честные российские спортсмены, которые к этому не имеют никакого отношения и в этом не участвовали (да может их вообще в Сочи не было), должны наплевать на свою спортивную карьеру и пропустить самый важный старт четырехлетия, к которому все это время готовились? С какой стати?

Гость|07.12.2017 00:47|

Мутко и Кабельским начудили а теперь за спортсменов переживать начали!!!!! Гнать обоих поганой метлой из спорта и к спортивным объектам и соревнованиям близко не подпускать! Когда же уже президент и губернатор это поймут!!!!

Гость|07.12.2017 09:17|

Они не знали что им дают?. Почему мы должны оплачивать их личные желания быть лучше всех.Если под флагом родины, с гимном то это наши проблемы, под нейтральным, простите!!ПАТРИОТЫ Росии.Под любым флагом только выступить!!

Гость|07.12.2017 09:41|

Да идите вы в ж##, "патриоты"! Да, только бы выступить! Потому что для спортсмена это вершина карьеры. И спортсмен не должен страдать из-за чьих то амбиций. Вы кстати лично ничего им не оплатите, не расстраивайтесь, у вас как не было денег так и нет.

Гость|07.12.2017 10:00|

Те деньги которые идут на спорт(высокий), можно разумней потратить !!

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