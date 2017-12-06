06.12.2017 | 17:11

Пензенец Денис Айрапетян пока не знает, будет ли он выступать на Олимпиаде в Корее. Он успешно прошел все этапы кубка мира по шорт-треку и входит по их итогам в пятерку лучших российских конькобежцев. Но главные соревнования планеты для него могут быть закрыты, как и для его товарищей по национальной сборной.

Окончательное решение, стоит ли спортивной супердержаве выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна, будет принято 12-го декабря на специальном «олимпийском» собрании в Москве. На него приглашен и министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Сейчас как раз и будут смотреть, насколько нас унизили и оскорбили, стоит ли соблюсти престиж России или все-таки стоит выступать. Мое личное мнение - что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх», - отметил Григорий Кабельский.

Бойкот главных соревнований планеты грозит несколькими последствиями. Так, в свое время сборная СССР в 1984 году не приняла участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Это была ответная реакция на игнорирование США игр в Москве в 1980 году.

А ведь двое пензенцев могли войти в историю мирового и отечественного спорта. Виктор Калинкин был претендентом на олимпийскую медаль в беге на 800 метров, Алла Лобанкина являлась мировым лидером по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

«Не поехали, не участвовали. И мы понимаем, что на эту Олимпиаду у нас есть претендент из Пензы. Это первый наш «зимний» спортсмен, который претендует на участие в Олимпийских играх. Я понимаю, сколько сил отдал Денис Айрапетян. Где гарантия того, что он сможет попасть на другую Олимпиаду?» - подчеркнул министр.

Также, если спортсмены российской команды откажутся выступать, то Россию дисквалифицируют на 8 лет. Возможно, поэтому двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, выступавшая за Пензенскую область, в сердцах написала в социальных сетях, что она думает о происходящем. Ее муж Алексей Зайцев должен был участвовать в составе национальной сборной по бобслею.

«Знаете, как говорят, справедливость восторжествует! Честный спорт? Где? Во что вы, уважаемые, превратили спорт? Очевидно, что понимание всей ценности этого слова отсутствует», - высказалась спортсменка.

Не определен пока еще и окончательный список всех спортсменов, которые смогут принять участие в зимней Олимпиаде в Корее, если российская сторона согласится с выдвинутыми ей условиями.