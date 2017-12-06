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Спорт | Лучшие гимнастки России выступят в «Буртасах» на «Приволжских звездочках»

06.12.2017|09:47
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С 14 по 16 декабря во дворце спорта «Буртасы» пройдут всероссийкие соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки» памяти двукратной олимпийской чемпионки Натальи Лавровой.

Юниорки 2002-2004 года рождения, сеньорки 2001 года рождения и старше выступят в личном первенстве. Гимнастки 2002 года рождения и старше продемонстрируют свое мастерство в групповых упражнениях с пятью обручами, а также тремя мячами и двумя скакалками.

«На сегодняшний день заявки поступили от Москвы, Перми, Самары, Сургута, Ижевска, Санкт-Петербурга, Саратова и Рязани», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

Пензенскую область на соревнованиях будут представлять 25 спортсменок, в том числе члены сборной команды России Полина Хонина и Елизавета Луговских.

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